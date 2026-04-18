FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦した。アル・イテハドは、サウジアラビアリーグで優勝14回を誇る同国屈指の古豪。モロッコ代表のユセフ・エン＝ネシリやフランス代表のムサ・ディアビ、ブラジル代表のファビーニョ、ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラら代表クラスを数多く擁す