リーズの田中碧は、プレミアリーグでは16試合ぶりに先発した４月13日のマンチェスター・ユナイテッド戦で躍動。45年ぶりとなる敵地での勝利に大きく貢献した。その日本代表MFに、対戦相手だったプレミアリーグきっての名門が関心を持っているという。英メディア『TEAMTALK』は４月17日、「マンチェスター・ユナイテッド、復活を遂げたリーズのスター選手を驚きの移籍候補リストに挙げる。リーズは新契約を検討中」と題した記