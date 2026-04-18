中国の国産ロボット企業である宇樹科技（Unitree）はこのほど、同社のH1型人型ロボットが秒速10メートルの走行速度に達し、人型ロボットの「世界記録」を更新したと発表した。これに先立ち、創業者の王興興氏は、「今年中には、中国の人型ロボットは100メートル走で10秒の大台を突破し、陸上のウサイン・ボルト選手を上回ることになるだろう」と豪語した。人民網が伝えた。中国の人型ロボットが100メートル走でボルト選手を上回る