東京六大学野球リーグの早大が、18日の東大とのリーグ初戦で阿部葉太外野手（1年）を「1番・中堅」で起用することが17日、分かった。西東京市の練習場で行われた背番号授与式で「42」を受け取った阿部は「躍動感あふれるプレーをしたい」と誓った。昨春選抜で優勝した横浜（神奈川）、U18高校日本代表で主将を務めた。同大1年生の春季リーグ戦初戦のスタメンは、20年に「9番・遊撃」で出場の熊田任洋（現トヨタ自動車）以来6年