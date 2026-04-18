C大阪は18日、ホームで京都と対戦する。直近のガンバとの「大阪ダービー」は相手のプレス網をかいくぐって1―0の勝利。アーサー・パパス監督は「そこが目指すスタイルなので取り組んできた。色んな解決策やアイデアを出してきたし、より改善することに取り組んでいる」と手応えを示した。ホームでの対京都戦は、4試合勝ち星がなく3連敗中。だがG大阪戦で約10カ月ぶりの出場を果たしたFW上門知樹は「京都はアグレッシブに守備に