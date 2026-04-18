NPBエンタープライズなどは17日、U12（12歳以下）日本代表監督に巨人で活躍した桑田真澄氏（58）が就任すると発表した。今年8月に中国の杭州で行われる「U12アジア選手権」で指揮を執る。桑田氏は「失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしい。日本野球の未来のために責任を持って務めたい」とコメントした。現役時代にNPBでは巨人一筋で通算173勝を挙げ、大リーグではパイレーツでプ