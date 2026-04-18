フランスバレーボール連盟（FFVB）は17日、2026年度の男子フランス代表メンバーを発表した。 アンドレア・ジャーニ監督のもとで2024年のパリオリンピックで優勝を果たし、ロラン・ティリ監督のもとで優勝した東京オリンピックに続き五輪2連覇を達成したフランス。2025年は世界バレーで18位、ネーションズリーグで5位という結果に終わった。 2026年には優勝国へ2028年に行われ