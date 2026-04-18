17日（日本時間18日）からのロッキーズ―ドジャース4連戦を前にした16日（同17日）、連邦航空局（FAA）と連邦捜査局（FBI）がロ軍の本拠地クアーズ・フィールド周辺でのドローンの使用を控えるよう警告を発した。ドローンがもたらす潜在的な脅威を懸念したためだという。米メディアが17日に報じた。今月3〜5日、ロ軍の本拠地開幕シリーズだったフィリーズ3連戦の際に球場周辺で6件以上のドローン目撃情報があった。しかし操