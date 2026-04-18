プロ、アマが連携して野球振興などに取り組む日本野球協議会は17日、日本中学校体育連盟に加盟する軟式野球チームに行ったアンケート結果を発表した。ここ2年、中学校の野球部員が微増しており、昨年10、11月に行い1万9436件の回答があった。競技の開始時期について「中学校に入ってから」が34％で最多となる一方で、高校進学後に続けたいと答えたのは48％にとどまった。日本野球機構の平田稔野球振興室長は「アマ、プロが