J2新潟は18日にホームで今治と対戦する。17日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終確認に汗を流した。96年に法人設立したクラブの「30周年記念試合」として行われる一戦で、クラブOBでもある船越優蔵監督（48）は、アグレッシブな姿勢を前面に押し出して戦うことを誓った。春らしい陽気の中で最終調整を終えた船越監督の表情は明るかった。30周年の記念試合には約2万人の観客が訪れる予定。「先人の方が築き上げてくれて、クラ