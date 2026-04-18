大谷は好投で2勝目米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利し、先発登板した大谷翔平投手は2勝目を挙げた。この試合には、世界的な大物CEOが観戦に訪れていた。大谷は6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録した。投手専念の快投で規定投球回に到達し、防御率0.50でリーグ1位となった。大谷の快投を客席から見守った大物は、F 1マクラーレンのCEO