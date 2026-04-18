◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人が序盤の電撃的な速攻で首位ヤクルトに大勝し、今季初の３連勝を飾った。初回、増田陸内野手（２５）の２点打などで今季１イニング最多となる４点を先制。３回にもキャベッジの適時二塁打などで３点を追加した。大量援護に守られた先発のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が７回２安打無失点、９奪三振と好投し、３度目の登板で来日初勝利。チームは今季最多の