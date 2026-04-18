◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で川上拓斗審判員の側頭部に手から離れたバットが直撃した事案について言及した。「アンパイアの方も昨日（１６日）、バットが当たったということがあって、きょうもゲーム前に審判の方々とそういう話をしました。やっぱり、いいものをつくり上げるっていうところでは、プレーともう一つまた違う表情もある