７回１死の阪神・森下の決勝ソロは技術の詰まった一打だった。真ん中やや内側のシュート回転気味のストレートに対し、バットをボールの内側から入れながら、スライス回転しないように右手でヘッドを押し込むように左中間席へ運んだ。右手首を返していたら、ラインドライブがかかって打球は十分に上がらなかったはず。「たたく」というより「運ぶ」スイングだった。今年の森下は変化球に体勢を崩されながら前で拾うように運ぶこ