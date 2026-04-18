◆パ・リーグソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックス・渡部遼人（はると）外野手が「２番・中堅」で先発し、第６打席にプロ初本塁打を放った。桐光学園、慶大を経て２１年のドラフト４位で入団した左打者。１７１センチと小柄な体ながらも努力を重ね、プロ５年目で記念すべきアーチを描いた。渡部が充実感をにじませた。「すごくいい感触でした」と笑みをこぼしたのは、８点リードの８回