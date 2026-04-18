◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日は、阪神に逆転負けで今季ワーストの借金９に膨らんだ。過去の優勝チームの最大借金は０７年の日本ハムの８。球団創設９０周年のシーズンは、１７試合目で“Ｖ確率０％”となった。６回先頭・佐藤の左中間への飛球を細川と花田が激突して落球。三塁打になり、同点に直結した。井上監督は「互いに声も出して追ったけど、一個のボールに集中する必死さから」とかばったが、