◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手が、来日２勝目を手にした。同点の７回からマウンドに上がり、１安打無失点、２奪三振と好投。その裏に森下が決勝ソロを放ち、白星が舞い込んだ。７回２死一塁。先発・柳の代打・大島は、決め球のスライダーで空振り三振に仕留めた。安定した投球で、チームに流れを引き寄せた。「集中しているのはチームに貢献するということだけ。