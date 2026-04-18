◆パ・リーグソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックスが１８安打１３得点で大勝し、今季最長の４連勝で２５年７月４日以来の首位タイに浮上した。１８安打以上は２４年６月１５日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）以来、１３得点以上は２５年５月２５日のソフトバンク戦（鹿児島）以来。今季初の１試合４本塁打と乱れ打ちの打線に、岸田護監督は「きょうはみんな、よく振れましたね。移動ゲ