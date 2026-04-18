オスカー女優のナタリー・ポートマン（米国）＝４４＝が第３子妊娠を１７日（日本時間１８日）、公表した。ファッション誌「ハーパーズ・バザー」のインタビューでパートナーのフランス人ミュージシャン、タンギー・デスタブルの間に生まれる初めての子であることを明かした。ポートマンにとっては３人目。同誌でポートマンは「タンギーと私はとても興奮しています。ただただ感謝しています。これがどれほど大きな恵みであり、