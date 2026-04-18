バイオリニスト・高嶋ちさ子（57）が17日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。新年になってデジタル日記を始めたと明かした。MCのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄から「新年度が始まりまして、何か始めたいことはありますでしょうか？」と聞かれた高嶋は「実はもう始めているんだけど、2月くらいから日記を」と答えた。「今、書かなくても、日記っていうアプリを入れて、夜11時って設定すると