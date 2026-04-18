武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」が開幕する。初日メインの12R特選は九州が4車で結束。山崎賢人が嘉永泰斗の番手で有利に運べそうだ。昨年覇者の山田庸平が3番手を固める。真杉匠―松谷秀幸の出方に注目が集まる。九州がS班の嘉永を先頭に山崎―山田庸―山田英で結束。別線がライン2車の真杉、単騎の南、浅井、佐々木豪で、どう見ても有利に運べる。新車を投入の嘉永が果敢に風を切るとみて、番手