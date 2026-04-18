ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦スカパー！・JLC杯オール進入固定」が開幕する。注目は12R発祥地選抜だ。エンジンの比較では外枠両者がいいが、インの利がある鰐部で軸は揺るがない。宮田は改善の余地はある。センターから仕掛けてくるだろう。若林はブイ際を突いてどこまで接近できるか。竹間は艇団を割って上位争いへと加わる。＜1＞鰐部太空海前回ルーキーで来た時（3月）のペラでは全然回っていない。乗