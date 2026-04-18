OPS29位でも…MLB公式のパワーランキング1位米大リーグ公式サイトは16日（日本時間17日）、最新の打者パワーランキングを発表した。ドジャースの大谷翔平投手を1位とする評価に、米国のファンからおかしいのではないかとの声が上がっている。今季の大谷は打者として17試合に出場し、打率.254、5本塁打、出塁率.402、長打率.508という成績を残している。注目されているのは、昨季から続く連続試合出塁だ。イチローが持つ日本人