【5R】2場所前の岐阜で昨年12月の松阪以来のA級優勝を3連勝で飾った松本定が波乗りモードだ。直近4カ月の得点も91.47まで押し上げ、S級点に手が届く勢いだ。「今は結果を恐れず、自分の競走をやることを心掛けている。今期は順調。S級点を気にすることなく自分の競走に専念する」ケレン味のない先行勝負が持ち味の松本が予選からパワー全開だ。同じ北九州の名川が番手を食い下がるとみたが、1番車でSも早い田口が飛びつく流