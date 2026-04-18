女優の倉科カナ（38）が16日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・00）に出演。女優の綾瀬はるか（41）とドラマ共演した際に困ったことを振り返った。今回は「疲れた体をリフレッシュ!癒やしゴチ」と題して放送された。最初に注文した料理を堪能する倉科に進行を務めた羽鳥慎一アナウンサーが「倉科さん、綾瀬さんとかつてドラマで共演した時にちょっと困ったことがあると?」と尋ねた。これに対し、倉