サッカー日本代表の森保一監督（57）が17日に都内で取材に応じ、前日にコーチ就任が発表された中村俊輔氏（47）をPK担当に指名したことを明かした。「スタッフ全体のサポートをしながら、選手個々にアプローチをしてほしい。PK戦も勝つ可能性を上げたいので、貢献してもらえれば」。コーチ陣は攻撃の名波氏、守備の斉藤氏、長谷部氏、セットプレーの前田氏ら役割分担を明確化しているが、PK担当は不在だった。目標のW杯優勝へPK