THEALFEEが17日夜、全国ツアーの東京公演を有明の東京ガーデンシアターで行い、ライブ通算3000本を達成した。日本のロックバンド史上初の快挙。この日72歳の誕生日を迎えた高見沢俊彦は「ここまで来られたのは皆さんのおかげ」と感謝した。会場では3000本達成の公式記念新聞が販売され、多くのファンが手に取った。大阪府から来場した岩井彩華さん（31）は、これまで開催してきたライブ会場を地図にした「3000本全国ライブ