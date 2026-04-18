新潟アルビレックスBBは、きょう18日から敵地で埼玉とのレギュラーシーズン最終節となる2連戦に臨む。PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は攻守で存在感を示すことを誓った。埼玉には2メートル8のミークスら巨漢の外国籍選手がおり、ゴール下での奮闘が期待される2メートル6のムトンボは「絶対に負けない。守備からリバウンドと忙しいけど頑張る」と目をギラつかせる。現在、チームは31勝19敗で5位につけ、すでに8位までが