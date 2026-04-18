米俳優トム・クルーズが、人気シリーズ「トップガン」の続編となる第３弾に出演することが１７日、正式に発表された。現地メディアなどによると、１６日に米ラスベガスで開催された興行主向けイベント「シネマコン２０２６」内のパラマウント映画の新作発表会内で公表された。トムの出演と共に、プロデューサーもジェリー・ブラッカイマー氏が続投することが伝えられた。続編の製作は２４年に明かされていたが、トムの出演が決