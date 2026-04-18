カブス・鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。メッツ先発の千賀滉大投手（33）と3年ぶりに対戦し、第1打席で先制打を放った。千賀と3年ぶりの対戦となった鈴木。初回1死一、三塁の好機で迎えた第1打席。2ボール2ストライクから投じられた5球目の真ん中高め直球に差し込まれた。だが、力ない打球が功を奏した。右翼線へ飛んだ打球を右翼手がスライディングキャッチを試