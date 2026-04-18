【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１７日、米ブルームバーグ通信のインタビューで、米国とイランの戦闘終結に向けた合意がほぼまとまったと述べた。恒久的な合意に向けた協議が、今週末に開かれるとの見通しも示した。トランプ氏は、「主要な論点の大半は決着がついている。かなり早く進むだろう」と述べ、前回の協議が行われた仲介国パキスタンに「行くかもしれない」とも述べた。