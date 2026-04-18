カブス・鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。初回の守備でフェンスに激突する場面があった。初回、メッツの攻撃で2死から3番・リンドアが右翼後方にライナー性の打球を飛ばした。背走しながら打球を追った鈴木は、グラブに当てながら惜しくも捕球できなかった。そして、そのまま勢い余って右翼フェンスに激突。しっかりと両手で衝撃を和らげており、味方に向かって左