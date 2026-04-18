セリエA 25/26の第33節 サッスオーロとコモの試合が、4月18日01:30にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアルバロ・モラタ（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。 前半終了間際にスコアが動