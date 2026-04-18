◇欧州リーグ準々決勝第2戦フライブルク3―1セルタ（2026年4月16日）欧州リーグ（EL）準々決勝第2戦は16日に4試合が行われ、フライブルクの日本代表MF鈴木唯人（24）は敵地のセルタ戦で2得点し、クラブを歴史的な4強入りに導いた。加入後初のマルチ得点で3―1の勝利に貢献。W杯北中米大会メンバー入りに向けても大きくアピールした。2戦合計6―1で勝ち進んだチームは準決勝でブラガ（ポルトガル）と対戦する。シュスター監