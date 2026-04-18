◇欧州カンファレンスリーグ準々決勝第2戦クリスタルパレス1―2フィオレンティナ（2026年4月16日）欧州カンファレンスリーグ（ECL）は準々決勝第2戦が16日に行われ、鎌田大地がフル出場したクリスタルパレスは敵地のフィオレンティナ戦に1―2で敗れたが、2戦合計4―2で準決勝に進出した。マインツは敵地でストラスブールに0―4で敗れ、合計2―4で敗退。佐野海舟はフル出場、川崎颯太は後半27分まで出場した。大会デビュー