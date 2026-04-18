2004年にデンゼル・ワシントン主演で映画化された、A・J・クィネルの名作小説『燃える男』をドラマシリーズとして新たに映像化した『マン・オン・ファイア』が、動画配信サービス「Netflix」で4月30日より独占配信される。主演はヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世。本予告映像とキーアートが解禁された。【動画】Netflixシリーズ『マン・オン・ファイア』予告編物語の舞台は、ブラジル・リオデジャネイロ。過去のトラウマから