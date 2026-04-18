【カイロ＝村上愛衣】シリア外務省は１６日、米軍が駐留していた国内の軍事拠点の引き渡しが完了したと発表した。イスラム過激派組織「イスラム国」の掃討のために約１０年続いた米軍の駐留が終了した。外務省は声明で、米軍撤退の理由について、「今日のシリアは国際社会と協力しながら、テロ対策を主導できる」と説明した。米トランプ政権は、暫定政権下で米軍駐留の必要性がなくなったと判断し、２月には米軍の撤退が報じ