ガバッと穿いてサマ見えを狙える【GU（ジーユー）】の黒ワイドパンツは、もうチェック済み？ 着用時のシルエットの美しさにこだわった大胆なワイドシルエットが特徴。接触冷感機能が付いた素材も快適さを手助けして、今から夏まで長くヘビロテできそうな一本です。今回は、そんな優秀ワイドパンツの魅力を、春夏にお手本にしたい着回しコーデとともに紹介します。 ドレープ素材で美しく魅せる大胆ワイド