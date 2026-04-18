世界文化遺産・平等院（京都府宇治市）の藤が咲き始めた。春から新緑の季節への移ろいを感じる季節となった。平等院・国宝 鳳凰堂と咲き始めのノダフジ見ごろは4月20日ごろか〈2026年4月15日撮影〉表門付近のだるま藤は美しく色づき、ノダフジは咲き始め。藤は気温に左右されやすく、今年は気温が高い日が続き、昨年より1週間早い開花で、過去最速のペースとみられる。ピークは4月20日ごろ。平等院には樹齢約300年の古木が