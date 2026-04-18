記事ポイント株式会社NBIホールディングスが2026年5月7日に本社を移転新オフィスは帝国ホテルタワー16階、電話番号はそのまま継続業務拡充と今後の事業展開を見据えた拠点強化に注目NBIホールディングスが、本社移転を発表します。新たな拠点は帝国ホテルタワー16階です。業務拡充と今後の事業展開を見据えた移転だけに、企業として次のステージへ進む節目として印象に残る知らせです。 NBIホールディングス「本社移転のお知