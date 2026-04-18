プレミアリーグのボーンマスが、来季からの新指揮官としてマルコ・ローゼ氏を招聘することで合意に達した。『Sky Sports』が報じている。3年間チームを率いたアンドニ・イラオラ監督が今季限りでの退任を表明したことを受け、クラブはローゼ氏との交渉をまとめ上げた。2025年にRBライプツィヒを解任されて以来、フリーとなっていた49歳のドイツ人指揮官は、すでにボーンマスのフロントと来季に向けた計画をスタートしたという。ク