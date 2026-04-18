アメリカのトランプ大統領とイランのアラグチ外相が、それぞれ自身のSNSで「ホルムズ海峡が開放される」と投稿しました。ただ、トランプ氏は戦闘終結に向けた交渉で合意するまで、米軍による海上封鎖を続ける考えを示しています。陽気な音楽と歓声に包まれたアフリカ・カメルーン。人々の視線の先にいたのはローマ教皇レオ14世です。ローマ教皇レオ14世「真の平和が私たちに訪れるよう、みんなで祈りましょう」紛争が続くカメルー