お弁当生活につきまとう様々な悩み…。それらを解消してくれる便利アイテムが続々登場しています。2026年春の注目商品はどれ？【写真を見る】“汁漏れ”や“マンネリ”の悩みも解消「最新お弁当グッズ」【THE TIME,】密閉力抜群で「汁漏れ知らず」『銀座ロフト』（東京・中央区）にズラリと並ぶ約600種類のお弁当アイテム。中でも【汁漏れの悩み】を解消してくれると話題になっているのが、「薄型弁当箱 抗菌フードマン」(シービー