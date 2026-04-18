トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は、ブライトン戦に向けて「全員がキャプテンだと思ってほしい」と選手たちに奮起を促した。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が指揮官のコメントを伝えている。トッテナムは、12日に行われたプレミアリーグ第32節でサンダーランドと対戦し、0−1で敗戦した。また、同試合では主将を務めるロメロが負傷交代。離脱期間は6週間とも伝えられており、18日の第33