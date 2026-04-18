アメリカのトランプ大統領は、イランが核開発計画を無期限に停止することに同意した一方、アメリカはイランの資産凍結の解除を行わないと主張しました。トランプ大統領は17日、ブルームバーグ通信の電話インタビューに応じ、戦闘終結に向けたイランとの再協議が今週末にも開かれるという見通しを示し、「主要な点はほとんど確定した。かなり早く進展するだろう」と述べました。トランプ大統領は、イランが核開発計画を無期限に停止