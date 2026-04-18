ホルムズ海峡での「船舶の安全確保」について、フランスとイギリス主催の有志国会合が開かれ、戦闘終結後に中立的な多国籍軍を派遣し、機雷除去などの計画を策定することで合意しました。ホルムズ海峡の安全確保についての有志国会合は、フランスのマクロン大統領とイギリスのスターマー首相が主催し、ドイツのメルツ首相なども参加しました。ヨーロッパや中東、アジアなどおよそ50の国や機関もオンラインで参加しましたが、アメリ