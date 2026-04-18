◇パ・リーグソフトバンク4―13オリックス（2026年4月17日みずほPayPay）ソフトバンクの育成選手、大竹風雅投手（26）が支配下登録されることが17日、分かった。近日中に発表される。同日は今季ワーストとなる13失点の大敗でオリックスに首位に並ばれた。リーグ3連覇には杉山一樹投手（28）、藤井皓哉投手（29）が故障で離脱した救援陣の強化が急務。今春キャンプで高い評価を受けていた最速155キロ右腕に白羽の矢を立てた