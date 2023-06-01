アメリカのトランプ大統領は、「イランはホルムズ海峡を二度と封鎖しないことに同意した」と投稿しました。トランプ大統領は17日、自らのSNSに「イランはホルムズ海峡を二度と封鎖しないことに同意した。ホルムズ海峡はもはや世界に対する武器として使われることはない」と投稿しました。また、「イランはアメリカの支援を受け、機雷をすべて撤去したか、あるいは撤去中だ」とも投稿、「世界にとって輝かしく素晴らしい日だ」と強