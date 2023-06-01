ロスフラワーが共生と勇気を届けるアートに生まれ変わります。都心の大地に大きな絵画が出現。東京駅のすぐ目の前で、17日から3日間開催される「TOKYO FLOWER CARPET 2026」。地面に現れた絵画は花絵と呼ばれるアートで、近づいてよく見るとふわふわの花びらが立体的に敷き詰められています。制作中の花絵は、日本の伝統文化「浮世絵」と「ポケモン」が融合したその名も「浮世絵風ポケモンスペシャル花絵」。材料はカーネーション