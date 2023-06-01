◇ア・リーグホワイトソックス3―５レイズ（2026年4月16日シカゴ）ホワイトソックスの村上は3三振を喫し、5試合ぶりに出塁できなかった。ベテラン左腕マッツの変化球にてこずった。初回は鋭い当たりを放ったが中飛。3回は3球三振し、同点の6回無死二塁の好機にも外角低めのスライダーに空振り三振した。4月は打率・119と苦しんでいる。ただ、編成本部のライアン・フラー打撃担当は試合前に「短期間で修正できる能力が